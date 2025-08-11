Скидки
Баскетбол

Егор Дёмин прояснил решение «Бруклина» использовать букву Ё на футболке в матчах НБА

Егор Дёмин прояснил решение «Бруклина» использовать букву Ё на футболке в матчах НБА
19-летний российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о решении команды использовать букву Ё на игровой майке. Спортсмен рассказал, с чем было связано подобное решение.

«Буква Ё появилась в мыслях с самого начала. Я думаю, это могло бы стать важной и яркой репрезентацией моей страны и наших особенностей. Ну и всё-таки хотелось бы, чтобы моя фамилия была написана правильно.

Также это небольшая благодарность моему дедушке, который боролся за букву Ё в фамилии долгое время, дорисовывая две точки в паспорте над буквой Е (смеётся), — сказал российский баскетболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Егор Дёмин презентовал именное игровое джерси:

