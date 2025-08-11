Скидки
Россиянин Егор Дёмин сравнил Москву и Нью-Йорк

Аудио-версия:
Российский баскетболист Егор Дёмин сравнил Москву, где он родился, и Нью-Йорк, где будет выступать за «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен был выбран командой под восьмым номером на драфте североамериканской лиги 2025 года.

«Москва и Нью-Йорк хоть и похожи отдалённо чем-то, но всё же совершенно два разных пространства… Разные энергия и атмосфера. Не хочу сравнивать, что лучше и что хуже, но мне очень нравятся Нью-Йорк и его аутентичная атмосфера как в фильмах.

И, конечно, я невероятно люблю Москву и не могу дождаться, когда появится возможность приехать домой и оказаться в родном для себя месте», — сказал российский баскетболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Тренировка «Бруклина» с участием россиянина Егора Дёмина:

