Новичок «Бруклина» Дёмин: хочу, чтобы весь мир уважал российский баскетбол

Новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о целях в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это будет дебют Дёмина в североамериканской лиге.

Россиянин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте НБА 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России.

— Рады тому, что в лиге будет ещё один россиянин?

— Конечно, рад. Это большой результат для российского баскетбола. Одна из моих основных целей — это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу, которое мы имели… хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол, — сказал Егор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Егор Дёмин поделился архивным видео в компании чемпиона НБА: