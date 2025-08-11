Дёмин дал совет юным баскетболистам из России, мечтающим попасть в НБА

Новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился советом для юных баскетболистов из России, которые мечтают оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Главный совет, который я бы мог дать, — это просто верить в то, что любая мечта и цель может стать реальностью, вне зависимости от того, кто что говорит и у кого какие мнения на этот счёт. Всё, что человек ставит перед собой как цель, это должно быть его приоритетом даже в случае того, если кто-то с этим не согласен. Важно уважать свою цель и мечту — быть ответственным за неё», — сказал Дёмин Егор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Дёмин стал четвёртым россиянином в истории «Бруклин Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов. В NCAA, где Егор выступал в прошлом сезоне, в среднем он проводил 28 минут на паркете, набирая 10,6 очка, делая 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

