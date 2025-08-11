Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дёмин дал совет юным баскетболистам из России, мечтающим попасть в НБА

Дёмин дал совет юным баскетболистам из России, мечтающим попасть в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился советом для юных баскетболистов из России, которые мечтают оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Главный совет, который я бы мог дать, — это просто верить в то, что любая мечта и цель может стать реальностью, вне зависимости от того, кто что говорит и у кого какие мнения на этот счёт. Всё, что человек ставит перед собой как цель, это должно быть его приоритетом даже в случае того, если кто-то с этим не согласен. Важно уважать свою цель и мечту — быть ответственным за неё», — сказал Дёмин Егор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Дёмин стал четвёртым россиянином в истории «Бруклин Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов. В NCAA, где Егор выступал в прошлом сезоне, в среднем он проводил 28 минут на паркете, набирая 10,6 очка, делая 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

Сейчас читают:
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА
Эксклюзив
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА

Дёмин перевёл термины с английского на русский:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android