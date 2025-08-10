Аналитик объяснил, как Энтони Дэвис сделает «Даллас» претендентом на титул в новом сезоне

Аналитик НБА Джоуи Мистретта объяснил, почему сезон-2025/2026 может стать для звёздного форварда Энтони Дэвиса («Даллас Маверикс») лучшим в карьере.

«Сейчас он готовится к своему полному сезону в «Маверикс». В прошлом сезоне после февральского обмена с «Далласом» он сыграл всего девять матчей. В среднем за игру он набирал 20 очков, делал 10,1 подбора и 4,4 передачи. За полный сезон в «Далласе» он значительно улучшит свои показатели. А для Дэвиса этот сезон представляет собой лучшее из того, что он делал в Новом Орлеане и Лос-Анджелесе. Есть шанс, что «Даллас» может серьёзно побороться за чемпионство, в то время как Дэвис будет бесспорным вариантом №1. Даже когда Кайри вернётся, игра будет строиться через Энтони.

У Дэвиса теперь будет больше игрового времени на позиции мощного форварда, где он предпочитает быть, так как вокруг него есть Дерек Лайвли и Дэниел Гэффорд. Форварды Купер Флэгг, Пи Джей Вашингтон и Наджи Маршалл — все они сильные защитники в дополнение к Лайвли и Гэффорду, а это значит, что Дэвису не нужно будет так усердно работать в обороне. Это может привести не только к более здоровому сезону для большого человека, но и к повышению эффективности в атаке, поскольку у него, вероятно, будет больше энергии на другом конце площадки. Наличие на флангах таких стрелков, как Клэй Томпсон и Макс Кристи, даст ему возможность уйти из «краски». А Д'Анджело Расселл сможет закрыть потребность в разыгрывающем, пока нет Ирвинга», — написал Мистретта в статье для Clutch Points.