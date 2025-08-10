Джефф Тиг: «Индиана» — один из наименее сильных финалистов в истории НБА

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг раскритиковал финалистов НБА 2025 года «Индиану Пэйсерс», которая проиграла в серии «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 3-4.

«Индиана» — один из наименее сильных финалистов в истории НБА. И если этот состав смог дойти до решающей серии, что это говорит об уровне остальных команд лиги?» — заявил Тиг в рамках подкаста Club 520.

Несмотря на критику, «Индиана» завершила регулярный сезон-2024/2025 с балансом 50-32 и завоевала титул чемпиона Восточной конференции, впервые с 2000 года выйдя в финал НБА. Команда вошла в число семи лучших по результативности (117,4 очка за игру) и заняла третье место по количеству передач (29,2).