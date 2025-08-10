Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джефф Тиг: «Индиана» — один из наименее сильных финалистов в истории НБА

Джефф Тиг: «Индиана» — один из наименее сильных финалистов в истории НБА
Комментарии

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг раскритиковал финалистов НБА 2025 года «Индиану Пэйсерс», которая проиграла в серии «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 3-4.

«Индиана» — один из наименее сильных финалистов в истории НБА. И если этот состав смог дойти до решающей серии, что это говорит об уровне остальных команд лиги?» — заявил Тиг в рамках подкаста Club 520.

Несмотря на критику, «Индиана» завершила регулярный сезон-2024/2025 с балансом 50-32 и завоевала титул чемпиона Восточной конференции, впервые с 2000 года выйдя в финал НБА. Команда вошла в число семи лучших по результативности (117,4 очка за игру) и заняла третье место по количеству передач (29,2).

Сейчас читают:
Что ценнее для титула в НБА: ассисты или очки? Ответ — в числах
Что ценнее для титула в НБА: ассисты или очки? Ответ — в числах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android