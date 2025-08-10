Ксавьер Мун завершил сотрудничество с баскетбольным клубом «Зенит»

Американский защитник Ксавьер Мун покинул баскетбольный клуб «Зенит» по окончании срока действия контракта. О расторжении соглашения сообщил телеграм-канал «Зенита».

«Мы высоко ценим вклад Ксавьера и благодарим его за успешное сотрудничество», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Мун присоединился к основной команде «Зенита» летом 2024 года и в первой половине сезона-2024/2025 стал одним из лидеров, получив звание MVP ноября в Единой лиге ВТБ и признание лучшего разыгрывающего на Кубке Кондрашина и Белова.

В январе 2025 года игрок получил травму правого колена и пропустил остаток сезона. Всего в регулярном чемпионате он провёл 24 матча, в среднем набирая 13,5 очка, пять передач, четыре подбора, 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота. В сезоне команда завоевала серебро Единой лиги.