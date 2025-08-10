Издание Fadeaway World предсказало пять итогов сезона в Западной конференции НБА

Издание Fadeaway World представило пять прогнозов на исход сезона-2025/2026 в Западной конференции НБА. В списке — варианты с лидерством «Лейкерс» в регулярном чемпионате, победой Виктора Вембаньямы в гонке за MVP, выходом «Рокетс» в финал конференции, возвращением «Гриззлиз» в топ-4 и повторным чемпионством «Оклахома-Сити».

«Сезон-2025/2026 в Западной конференции обещает быть одним из самых непредсказуемых за последнее время. Разрыв между третьим местом и вылетом из плей-офф минимален, поэтому каждая игра будет иметь значение», — отмечает Fadeaway World.

Согласно материалу, «Лейкерс» могут возглавить конференцию благодаря связке Луки Дончича и Леброна Джеймса. Вембаньяма, усилившийся партнёрами по «Сан-Антонио», претендует на первый в карьере MVP. «Хьюстон» с Кевином Дюрантом нацелен на финал конференции, а «Мемфис» рассчитывает на возвращение в топ-4 после прошлогодних травм лидеров. «Оклахома-Сити» постарается защитить чемпионский титул с прежним составом.