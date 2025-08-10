Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Узнаете всю правду». Ирвинг пообещал раскрыть реальную историю ухода из «Кливленда»

Защитник «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал о причинах, которые повлияли на его решение покинуть «Кливленд Кавальерс» в 2017 году. По словам игрока, полная история станет известна только после завершения его профессиональной карьеры.

«Я люблю «Кливленд», не поймите меня неправильно. Я благодарен за всё, что этот клуб для меня сделал. Но мне хотелось самому выбрать франшизу, в которую я попаду. Когда ты молодой игрок в команде, которая редко побеждает, появляются плохие привычки — и со мной произошло именно это. Я не был победителем, не умел достойно проигрывать, во мне закрепилось много неправильного.

Когда играешь с Леброном, это другой уровень: от тебя ждут, что ты будешь в числе лучших. Это не значит, что мне не нравилось играть с ним, просто настало время двигаться дальше. Вы даже не представляете, что на самом деле произошло. Когда я завершу карьеру, вы узнаете всю правду», — приводит слова Ирвинга FearBuck в социальной сети Х.

Кайри Ирвинг был выбран «Кливлендом» под первым номером драфта НБА в 2011 году и выступал за клуб до 2017 года. В его составе он стал чемпионом НБА в 2016 году вместе с Леброном Джеймсом. После ухода из «Кавальерс» Ирвинг играл за «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс», а с 2023 года защищает цвета «Даллас Маверикс».

