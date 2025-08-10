Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гэри Пэйтон II ответил на слухи о возможном допинге Леброна Джеймса

Гэри Пэйтон II ответил на слухи о возможном допинге Леброна Джеймса
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний разыгрывающий Гэри Пэйтон II высказал мнение о методах восстановления Леброна Джеймса. По его словам, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» может прибегать к процедурам со стволовыми клетками, чтобы поддерживать форму и продлевать карьеру.

«Он тратит почти $ 2 млн в год на своё тело. Думаете, он делает себе стволовые клетки и всё такое? Это ведь изменило мою жизнь. Уверен, что он тоже их получает. Я почти не сомневаюсь, что он делает всё возможное. Он словно летает в Ваканду и достаёт там какой-то вибраниум», — сказал Пэйтон в подкасте JAXXON PODCAST.

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года и является четырёхкратным чемпионом лиги. В возрасте 40 лет он продолжает играть на высоком уровне, проводя в среднем более 35 минут на площадке за матч. Стволовые клетки применяются в медицине и спорте для ускоренного восстановления тканей и снижения воспалений, однако официальной информации об использовании таких процедур Джеймсом нет.

Материалы по теме
История «ограбления» Леброна: как обычный охранник ушёл с его прошлым
История «ограбления» Леброна: как обычный охранник ушёл с его прошлым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android