Гэри Пэйтон II ответил на слухи о возможном допинге Леброна Джеймса

32-летний разыгрывающий Гэри Пэйтон II высказал мнение о методах восстановления Леброна Джеймса. По его словам, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» может прибегать к процедурам со стволовыми клетками, чтобы поддерживать форму и продлевать карьеру.

«Он тратит почти $ 2 млн в год на своё тело. Думаете, он делает себе стволовые клетки и всё такое? Это ведь изменило мою жизнь. Уверен, что он тоже их получает. Я почти не сомневаюсь, что он делает всё возможное. Он словно летает в Ваканду и достаёт там какой-то вибраниум», — сказал Пэйтон в подкасте JAXXON PODCAST.

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года и является четырёхкратным чемпионом лиги. В возрасте 40 лет он продолжает играть на высоком уровне, проводя в среднем более 35 минут на площадке за матч. Стволовые клетки применяются в медицине и спорте для ускоренного восстановления тканей и снижения воспалений, однако официальной информации об использовании таких процедур Джеймсом нет.