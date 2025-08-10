Инсайдер предрёк неизбежный уход Леброна из «Лейкерс»

Американский форвард Леброн Джеймс может покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за изменения приоритетов команды. Об этом заявил журналист и инсайдер Итан Сколник в эфире SiriusXM NBA Radio. По его словам, руководство клуба рассматривает вариант смены курса и не видит игрока ключевой фигурой в будущем.

«У меня складывается ощущение, что «Лейкерс» хотят выйти из бизнеса под названием «Леброн Джеймс» и сменить курс. Леброну не нравится, когда его перестают чествовать так, как раньше. Похоже, он понимает, что больше не является для них приоритетом, и это стало источником напряжения.

Проблема в том, что сейчас они словно застряли друг с другом. Несмотря на высокий уровень игры Леброна, команд, которые действительно захотели бы его заполучить, немного. Ещё меньше тех, кто имел бы ресурсы для сделки и был бы интересен самому Леброну», — сказал Сколник.

Леброн Джеймс играет за «Лейкерс» с 2018 года и в 2020-м стал чемпионом НБА в составе команды. Контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026. В минувшем сезоне он в среднем набирал более 24 очков за игру.