Сборная Сербии победила Кипр с отрывом в 67 очков в товарищеском матче

Сегодня, 10 августа, состоялся товарищеский матч между национальными командами Сербии и Кипра. Встреча завершилась со счётом 55:122 (12:28, 10:38, 20:31, 13:25) в пользу сборной Сербии.

Наиболее результативным игроком в составе команды Сербии стал форвард Филип Петрушев. Ему удалось набрать 21 очко, сделать три подбора и отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе сборной Кипра стал Филиппос Тигкас. Ему удалось набрать 17 очков, сделать один подбор, а также отдать одну передачу.

Матч прошёл в рамках подготовки к Евробаскету-2025. Сборная Сербии ранее обыграла Грецию со счётом 76:66.