Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Елевич: рано ставить крест на Алексее Шведе

Сергей Елевич: рано ставить крест на Алексее Шведе
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры 36-летнего баскетболиста Алексея Шведа. Игрок покинул «Зенит», Швед не смог договориться о контракте с клубами Единой лиги ВТБ.

«Мне кажется, Швед востребован, и главное — он сам готов играть. Ему рано завершать карьеру. Он способен выполнять индивидуальные действия, которые делает команда, и не боится брать инициативу. Его решения приносят преимущество и заставляют соперников задумываться. Думаю, он не исчерпал свой потенциал. Алексей игрок с характером, и к нему нужен творческий подход. Паскуалю удалось найти к нему ключ — в некоторых матчах он показывал высокий уровень. Возможно, его не устраивают определённые условия, но ставить крест на нём рано», — приводит слова Елевича «ВсеПроСпорт».

Алексей Швед начал профессиональную карьеру в 2004 году в ЦСКА. За свою карьеру он выступал за клубы НБА, включая «Миннесоту Тимбервулвз» и «Нью-Йорк Никс», а также за «Химки», «Зенит» и сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года.

Материалы по теме
Алексею Шведу пришло время завершить карьеру в баскетболе? Опрос
Алексею Шведу пришло время завершить карьеру в баскетболе? Опрос
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android