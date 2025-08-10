Скидки
Леброн Джеймс рассказал, какой вид спорта его увлекает, помимо баскетбола

Леброн Джеймс рассказал, какой вид спорта его увлекает, помимо баскетбола
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что в это межсезонье увлёкся гольфом и проводит за игрой всё больше времени. В субботу, 9 августа, он опубликовал на личной странице в социальной сети пост, где рассказал, что не может перестать играть.

«Подсел, извините. Знаю, да, так и есть. Дождь и всё остальное», — сказал Джеймс.

40-летний баскетболист, которому предстоит 23-й сезон в НБА, стал очередным игроком лиги, обратившимся к гольфу на позднем этапе карьеры. В начале лета Джеймс выкладывал видео с первых попыток ударов, за которые его в шутку критиковали, а Стефен Карри даже спародировал его стойку. Позже Карри заявил, что в ударе Джеймса «есть хороший фундамент» и при тренировках он может достичь неплохого уровня.

В сезоне-2024/2025 Джеймс набирал в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за игру. В случае выхода на рынок свободных агентов в 2026 году им могут заинтересоваться «Кливленд», «Даллас» и «Голден Стэйт».

