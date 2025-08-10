Скидки
Жоаким Ноа спрогнозировал срок, когда Вембаньяма станет лицом НБА

Бывший центровой НБА Жоаким Ноа высказался о перспективах французского баскетболиста Виктора Вембаньямы. По его мнению, молодой игрок «Сан-Антонио Спёрс» в ближайшие несколько сезонов станет главным лицом лиги.

«Он определённо следующий лидер лиги… Дайте ему два-три года — и этот парень будет ею управлять», — приводит слова Ноа Fullcourtpass в социальной сети Х.

Виктор Вембаньяма — первый номер драфта НБА 2023 года. В сезоне-2024/2025 он выступал за «Сан-Антонио» на позиции центрового. Игрок выделяется высоким ростом (221 см) и универсальными навыками, сочетая умение играть под кольцом и бросать с дистанции.

В дебютном сезоне он стабильно входил в число лучших новичков по статистическим показателям.

