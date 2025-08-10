Актёр Эдди Мёрфи объяснил, почему избегает передних мест на матчах НБА

Американский актёр Эдди Мёрфи рассказал, почему предпочитает не занимать места у кромки площадки во время матчей НБА. По его словам, он опасается столкновения с игроками, которые могут вылететь за мячом за пределы площадки.

«У меня самый сильный страх, связанный с баскетболом. Представьте: один из этих гигантов мчится за мячом и сбивает тебя с ног. Ты уже на телевидении и в новостях. Шакил О'Нил наступает тебе на лицо. Больше всего я боюсь сидеть там, когда кто-то из них бросается за мячом, вырубает тебя и превращает в интернет-мем», — сказал Мёрфи в интервью на YouTube-канале Complex.

Эдди Мёрфи — американский актёр, комик и продюсер. Наибольшую известность получил в 1980–1990-х годах благодаря ролям в комедийных фильмах, включая «Полицейский из Беверли-Хиллз» и «Принц из Залужья». Мёрфи также известен озвучкой Осла в анимационном фильме «Шрек».