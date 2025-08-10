Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Актёр Эдди Мёрфи объяснил, почему избегает передних мест на матчах НБА

Актёр Эдди Мёрфи объяснил, почему избегает передних мест на матчах НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Эдди Мёрфи рассказал, почему предпочитает не занимать места у кромки площадки во время матчей НБА. По его словам, он опасается столкновения с игроками, которые могут вылететь за мячом за пределы площадки.

«У меня самый сильный страх, связанный с баскетболом. Представьте: один из этих гигантов мчится за мячом и сбивает тебя с ног. Ты уже на телевидении и в новостях. Шакил О'Нил наступает тебе на лицо. Больше всего я боюсь сидеть там, когда кто-то из них бросается за мячом, вырубает тебя и превращает в интернет-мем», — сказал Мёрфи в интервью на YouTube-канале Complex.

Эдди Мёрфи — американский актёр, комик и продюсер. Наибольшую известность получил в 1980–1990-х годах благодаря ролям в комедийных фильмах, включая «Полицейский из Беверли-Хиллз» и «Принц из Залужья». Мёрфи также известен озвучкой Осла в анимационном фильме «Шрек».

Сейчас читают:
Что ценнее для титула в НБА: ассисты или очки? Ответ — в числах
Что ценнее для титула в НБА: ассисты или очки? Ответ — в числах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android