Сборная Германии победила Словению с отрывом в 10 очков в товарищеском матче

Сегодня, 10 августа, состоялся товарищеский матч между национальными командами Германии и Словении. Встреча завершилась со счётом 80:70 (19:19, 23:11, 15:30, 23:10) в пользу сборной Германии.

Наиболее результативным игроком в составе команды Германии стал форвард Франц Вагнер. Ему удалось набрать 17 очков, сделать четыре подбора и отдать три передачи.

Самым результативным игроком в составе сборной Словении стал Грегор Хроват. Ему удалось набрать 15 очков, сделать три подбора, а также отдать пять передач.

Матч прошёл в рамках подготовки к Евробаскету-2025. Также сегодня товарищеские матчи проведут сборные Литвы, Грузии, Греции и Израиля.

