Карлайл ответил, почему молодые баскетболисты до сих пор равняются на Коби Брайанта

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл объяснил, почему молодые баскетболисты продолжают брать пример с легендарного Коби Брайанта. По его словам, игра Коби в системе треугольного нападения и его характер на площадке остаются важным ориентиром для нового поколения игроков.

«Большую часть своей карьеры Коби провёл много лет в системе треугольного нападения, где часто случались эпизоды с приёмом и удержанием мяча. Эта схема строилась на постоянном движении и смене позиций, чтобы соперникам было сложнее эффективно брать под плотную опеку звёздных игроков. У зрителей, следивших за Коби, было множество причин восхищаться им. Но для меня главным всегда оставался его хищный, безжалостный настрой на площадке», — приводит слова Карлайла Sport Illustrated.

Коби Брайант провёл в НБА 20 сезонов, все — в «Лос-Анджелес Лейкерс». За карьеру он пять раз становился чемпионом и был 18-кратным участником Матчей всех звёзд.

Треугольное нападение — схема, которую популяризировал тренер Фил Джексон, построена на постоянном перемещении игроков по площадке для создания свободных зон и усложнения работы защитникам.

