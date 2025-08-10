Скидки
«Миннесота» взяла верх над «Нью-Йорком» в матче женской НБА. У Клюндиковой шесть очков

Сегодня, 10 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» играла с «Нью-Йорк Либерти». Игра закончилась со счётом 83:71 в пользу «Линкс».

В составе «Миннесоты» выступают две российские баскетболистки: 27-летняя Мария Клюндикова и 20-летняя Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на паркете 23 минуты, за это время набрала шесть очков, сделала пять подборов, два блок-шота и четыре перехвата. Косу, которую на последнем драфте WNBA выбрали под общим 15-м номером, в этом матче не вышла на площадку.

«Миннесота» и «Нью-Йорк» считаются одними из лучших команд в WNBA.

