Сборная Литвы победила команду Грузии в товарищеском матче перед Евробаскетом

Сегодня, 10 августа, состоялся товарищеский матч между национальными командами Литвы и Грузии. Встреча завершилась со счётом 75:54 (19:16, 21:13, 13:16, 21:9) в пользу команды из Литвы.

Ранее сборная Литвы провела товарищеский матч со сборной Турции. Встреча также завершилась победой литовцев со счётом 91:70. Следующий матч сборная проведёт с командами из Латвии и Словении 14 и 15 августа.

Матч со сборной Грузии прошёл в рамках подготовки к Евробаскету-2025. Чемпионат Европы по баскетболу стартует 27 августа.