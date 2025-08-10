Сборная Израиля победила Грецию с отрывом в 17 очков в товарищеском матче

Сегодня, 10 августа, состоялся товарищеский матч между национальными командами Израиля и Греции. Встреча завершилась со счётом 75:58 (20:23, 18:18, 17:8, 19:9) в пользу сборной Израиля.

Наиболее результативным игроком в составе команды Израиля стал форвард Дени Авдия. Ему удалось набрать 16 очков, сделать шесть подборов и отдать три результативные передачи.

В сборной Греции отличился защитник Тайлер Дорси. Он смог набрать 14 очков, сделать один подбор, а также отдать три передачи.

Матч прошёл в рамках подготовки к Евробаскету-2025. Чемпионат Европы по баскетболу стартует 27 августа.