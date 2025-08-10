Шейн Баттье: Ти-Мак никогда не делал плохих передач

Бывший форвард НБА Шейн Баттье рассказал, что считает семикратного участника Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди более точным распасовщиком, чем Леброн Джеймс. По словам Баттье, точность передач напрямую влияла на его результативность с периметра.

«Леброн бросал мяч мне в ноги, и это сбивало меня с броска. Я говорил ему: «Леброн, хочешь трипл-дабл? Бросай мне в грудь, и я попаду». Трэйси Макгрэди – лучший распасовщик, с которым я когда-либо играл. Он всегда отдавал мяч вовремя и точно в цель. Ти-Мак никогда не отдавал плохие передачи. Это та черта Ти-Мака, о которой я всегда говорю. Он один из лучших распасовщиков нашего поколения», – приводит слова Баттье The Sport Rush.

Шейн Баттье выступал с Леброном Джеймсом в «Майами Хит» с 2011 по 2014 год, а с Трэйси Макгрэди – в «Хьюстон Рокетс» в сезоне-2006/2007. Макгрэди за карьеру в среднем набирал 4,4 передачи за игру, а в сезоне-2006/2007 в «Хьюстоне» — 6,5. Джеймс же в среднем делает 7,4 передачи за матч и 16 раз за карьеру превышал отметку в 6,5 за сезон.