Несколько команд Востока интересуются обменом Джоша Гидди по схеме «сайн-энд-трейд»

Ограниченно свободный агент Джош Гидди получил предложение от «Чикаго Буллз» на $ 80 млн за четыре года, однако разница в ожиданиях по зарплате оставляет сделку под вопросом. По данным The Stein Line, ряд клубов Восточной конференции рассматривают возможность его приобретения через обмен по схеме «сайн-энд-трейд».

«Несколько команд Восточной конференции связывались с представителями Гидди, чтобы зафиксировать интерес к обмену, но часть клубов не стала вступать в переговоры с «Буллз», которые не готовы обсуждать подобные варианты», — сообщил инсайдер Джейк Фишер.

Джош Гидди в межсезонье стал ограниченно свободным агентом. «Буллз» предложили ему контракт с годовой зарплатой около $ 20 млн, тогда как сам игрок рассчитывает на $ 30 млн в год. Австралийский защитник провёл прошлый сезон в составе «Чикаго», куда перешёл в результате обмена из «Оклахома-Сити Тандер».