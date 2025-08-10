Трей Янг и «Атланта» не будут обсуждать продление контракта летом 2025 года

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг и клуб не планируют начинать переговоры о продлении контракта в межсезонье. Об этом сообщает The Stein Line.

«После того как Лука Дончич продлил контракт с «Лейкерс» на три года и $ 165 млн, а ДеАарон Фокс — с «Сан-Антонио» на четыре года и $ 229 млн, внимание всей лиги переключилось на другого ведущего разыгрывающего — Трея Янга. В отличие от Дончича и Фокса, Янгу не пришлось ждать августа, чтобы стать доступным для продления — он получил это право 6 июля. Однако, по данным источников, стороны не планируют вести переговоры этим летом», — заявил инсайдер Джейк Фишер.

Трей Янг выступает за «Атланту» с 2018 года, когда был выбран на драфте под общим пятым номером и обменян из «Далласа». Его нынешний контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026 с опцией игрока на следующий год. В прошлом сезоне Янг провёл 63 матча, набирая в среднем 25,7 очка и 10,8 передачи за игру.