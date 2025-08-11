Владимир Гомельский назвал символические пятёрки баскетболистов СССР

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно величайших советских баскетболистов. Специалиста попросили составить символическую пятёрку.

— Если взять всех игроков СССР и составить символическую пятёрку и тренера, опираясь исключительно на ваши личные впечатления от игроков, которых вы застали, которых видели и которые вас потрясли, как бы выглядела эта пятёрка (плюс первый выходящий на замену, условно шестой) и тренер?

– Я составлю две пятёрки сборных СССР. Первая: Вадманис, Травин, Корнеев, Вольнов и Круминьш — тренер А.Я. Гомельский. Вторая: Сакаделидзе, С. Белов, Паулаускас, А. Белов и Сабонис — тренер В.П. Кондрашин, — написал Гомельский.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: