Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал символические пятёрки баскетболистов СССР

Владимир Гомельский назвал символические пятёрки баскетболистов СССР
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно величайших советских баскетболистов. Специалиста попросили составить символическую пятёрку.

— Если взять всех игроков СССР и составить символическую пятёрку и тренера, опираясь исключительно на ваши личные впечатления от игроков, которых вы застали, которых видели и которые вас потрясли, как бы выглядела эта пятёрка (плюс первый выходящий на замену, условно шестой) и тренер?
– Я составлю две пятёрки сборных СССР. Первая: Вадманис, Травин, Корнеев, Вольнов и Круминьш — тренер А.Я. Гомельский. Вторая: Сакаделидзе, С. Белов, Паулаускас, А. Белов и Сабонис — тренер В.П. Кондрашин, — написал Гомельский.

Сейчас читают:
«Я убью этого ублюдка!» Сабонис был кошмаром для самого Шакила О'Нила
«Я убью этого ублюдка!» Сабонис был кошмаром для самого Шакила О'Нила

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android