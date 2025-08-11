Озвучена сумма, которую «Хьюстон» может предложить Кевину Дюранту за продление контракта

Североамериканское издание NBC Sports проанализировал шансы лёгкого форварда Кевина Дюранта заключить новый контракт с «Хьюстон Рокетс» — клубом, в который он перешёл в результате обмена с «Финикс Санз» в текущем межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Дюрант в «Хьюстоне» выглядит как идеальное попадание — словно рука в перчатке. «Рокетс» всерьёз были заинтересованы в Дюранте, и сам Кевин включил «Хьюстон» в короткий список клубов, куда хотел бы перейти. Говоря об организации, Дюрант высоко оценил «Рокетс».

Он идеально закрывает потребность команды в игроке, способном стабильно набирать очки в позиционных атаках, что сделает их нападение более разнообразным и опасным. Единственный вопрос — финансовый: нынешний контракт Дюранта, последний год которого оценивается в $ 54,7 млн, подходит к концу.

«Хьюстон» может предложить ему двухлетнее продление на сумму $ 122,1 млн (больше ни одна команда не может дать из-за «правила 38 лет»). Изначально предполагалось, что Дюрант согласится на небольшое снижение максимальной суммы, однако теперь ожидается, что это сокращение может быть значительнее, чем изначально планировалось», — сказано в статье.