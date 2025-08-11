Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Озвучена сумма, которую «Хьюстон» может предложить Кевину Дюранту за продление контракта

Озвучена сумма, которую «Хьюстон» может предложить Кевину Дюранту за продление контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканское издание NBC Sports проанализировал шансы лёгкого форварда Кевина Дюранта заключить новый контракт с «Хьюстон Рокетс» — клубом, в который он перешёл в результате обмена с «Финикс Санз» в текущем межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Дюрант в «Хьюстоне» выглядит как идеальное попадание — словно рука в перчатке. «Рокетс» всерьёз были заинтересованы в Дюранте, и сам Кевин включил «Хьюстон» в короткий список клубов, куда хотел бы перейти. Говоря об организации, Дюрант высоко оценил «Рокетс».

Он идеально закрывает потребность команды в игроке, способном стабильно набирать очки в позиционных атаках, что сделает их нападение более разнообразным и опасным. Единственный вопрос — финансовый: нынешний контракт Дюранта, последний год которого оценивается в $ 54,7 млн, подходит к концу.

«Хьюстон» может предложить ему двухлетнее продление на сумму $ 122,1 млн (больше ни одна команда не может дать из-за «правила 38 лет»). Изначально предполагалось, что Дюрант согласится на небольшое снижение максимальной суммы, однако теперь ожидается, что это сокращение может быть значительнее, чем изначально планировалось», — сказано в статье.

Сейчас читают:
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android