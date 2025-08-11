Эйжа Уилсон стала автором уникального достижения в истории WNBA, оформив за матч «30+20»

Сегодня, 11 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Лос-Вегас Эйсес» принимал «Коннектикут Сан». Игра завершилась со счётом 94:86 в пользу домашней команды.

Форвард «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон в этом матче записала на свой счет 32 очка и 20 подборов. Как сообщает статистический аккаунт Polymarket Hoops в соцсети X, Уилсон стала первой баскетболисткой в истории WNBA, которой удалось оформить минимум 30 очков и 20 подборов в одной игре.

Отметим, что на данный момент лидером лиги является «Миннесота Линкс», в составе которой выступают россиянки Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу; команда одержала 27 побед при пяти поражениях.