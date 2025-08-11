Многотысячная толпа заполнила все этажи ТЦ, встречая Джеймса Хардена в Китае

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден продолжает своё турне по Китаю вместе с производителем спортивной одежды adidas, с которым он сотрудничает.

На этот раз 35-летний баскетболист посетил торговый центр в Шэньчжэне, где все этажи заполнили поклонники, скандировавшие «MVP!»

Примечательно, что ранее аналогичная ситуация произошла в другом торговом центре в Гуанчжоу. Напомним, Харден — самый ценный игрок (MVP) по итогам регулярного сезона-2017/2018 и 11-кратный участник Матча всех звёзд НБА.