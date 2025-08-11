В США трёхлетний ребёнок утонул в бассейне, пока отец делал ставку на матч НБА

Власти Аризоны сообщили, что муж популярного блогера Эмили Кайзер, Брэйди Кайзер, сделал ставку на матч плей-офф НБА примерно в то же время, когда их трёхлетний сын утонул в бассейне у дома. Об этом говорится в отчёте полиции Чандлера, на который ссылается NBC.

По данным отчёта, 12 мая Эмили Кайзер была с друзьями, а её сын Тригг находился дома с отцом. Камеры наблюдения зафиксировали, что ребёнок оставался без присмотра не менее девяти минут и пробыл в воде около семи минут, прежде чем его нашли. В отчёте говорится, что мальчик упал в воду, споткнувшись во время игры с надувным креслом. Анализ телефона Кайзера показал, что в этот период он сделал ставку в $ 25 на то, что игрок «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум наберёт более 40 очков. Ставка выиграла $ 102,50. Прокуратура округа Марикопа отказалась предъявлять Кайзеру обвинение, сочтя перспективы дела недостаточными. Мальчик скончался в больнице через шесть дней.