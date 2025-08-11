Скидки
Гэри Пэйтон II поделился мнением о главной особенности игры Денниса Родмана

32-летний разыгрывающий Гэри Пэйтон II в подкасте JAXXON PODCAST рассказал, что считает главной особенностью игры американского баскетболиста Денниса Родмана его умение предугадывать отскок мяча и занимать правильную позицию для подбора.

«Деннис Родман — учитывая его габариты, безусловно, один из лучших подборщиков в истории, если не брать в расчёт Уилта Чемберлена. В своё время он спокойно собирал по 25 подборов за матч — это было нечто особенное. Родман удивительно чувствовал, куда отскочит мяч: он словно заранее знал траекторию и всегда оказывался в нужном месте в нужный момент. Это был совершенно другой уровень».

Деннис Родман выступал в НБА с 1986 по 2000 год, известен по играм за «Детройт Пистонс» и «Чикаго Буллз». Пятикратный чемпион НБА и двукратный обладатель приза лучшему защитному игроку сезона Родман семь сезонов подряд становился лидером лиги по подборам.

