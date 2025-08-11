«Поплачь мне тут». Экс-партнёр Джордана высмеял Леброна и Дюранта за самовосхваление

Бывший центровой «Чикаго Буллз» и трёхкратный чемпион НБА Стейси Кинг раскритиковал Леброна Джеймса и Кевина Дюранта за высказывания в их совместном подкасте Mind the Game. Он иронично переименовал его в «Поплачь мне тут» и заявил, что великим игрокам не нужно самим напоминать о своей значимости.

«Как же называется этот подкаст? «Поплачь мне тут»? Великим игрокам не нужно говорить, что они великие, — пусть это делают болельщики. Когда начинаешь сам себя расхваливать и объяснять, чем ты лучше других, — это проблема. Поэтому я и называю его «Поплачь мне тут»: они просто жалуются и обижаются на чужие слова», — сказал Кинг в эфире программы The Basketball Show.

Кинг также обратил внимание на слова Дюранта о том, что продолжительная карьера в лиге важнее количества чемпионских титулов. По его мнению, такие заявления не учитывают «менеджмент нагрузки» и то, что Дюрант лишь трижды за карьеру провёл полный сезон, а Леброн — всего один раз. Экс-игрок также напомнил о неудачных попытках Дюранта выиграть титул после ухода из «Голден Стэйт» и подчеркнул, что подобные споры о заслугах спортсменов разных поколений в баскетболе продолжаются уже много лет.