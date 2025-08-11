Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Поплачь мне тут». Экс-партнёр Джордана высмеял Леброна и Дюранта за самовосхваление

«Поплачь мне тут». Экс-партнёр Джордана высмеял Леброна и Дюранта за самовосхваление
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший центровой «Чикаго Буллз» и трёхкратный чемпион НБА Стейси Кинг раскритиковал Леброна Джеймса и Кевина Дюранта за высказывания в их совместном подкасте Mind the Game. Он иронично переименовал его в «Поплачь мне тут» и заявил, что великим игрокам не нужно самим напоминать о своей значимости.

«Как же называется этот подкаст? «Поплачь мне тут»? Великим игрокам не нужно говорить, что они великие, — пусть это делают болельщики. Когда начинаешь сам себя расхваливать и объяснять, чем ты лучше других, — это проблема. Поэтому я и называю его «Поплачь мне тут»: они просто жалуются и обижаются на чужие слова», — сказал Кинг в эфире программы The Basketball Show.

Кинг также обратил внимание на слова Дюранта о том, что продолжительная карьера в лиге важнее количества чемпионских титулов. По его мнению, такие заявления не учитывают «менеджмент нагрузки» и то, что Дюрант лишь трижды за карьеру провёл полный сезон, а Леброн — всего один раз. Экс-игрок также напомнил о неудачных попытках Дюранта выиграть титул после ухода из «Голден Стэйт» и подчеркнул, что подобные споры о заслугах спортсменов разных поколений в баскетболе продолжаются уже много лет.

Сейчас читают:
«Я тебе голову оторву». Чемпион НБА раскрыл жёсткий конфликт Джордана с ветераном «Чикаго»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android