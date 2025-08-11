Скидки
Егор Амосов: «Реал» — одна из ступеней, чтобы стать профессиональным баскетболистом

Егор Амосов: «Реал» — одна из ступеней, чтобы стать профессиональным баскетболистом
17-летний форвард Егор Амосов, который перешёл в систему мадридского «Реала», рассказал, что переезд в Европу — часть плана подготовки к будущей игре в NCAA.

«Сначала планировалось поиграть в Европе, а потом поехать играть и учиться в США. По условиям контракта я могу быть заигран во всех трёх командах «Реала». Сейчас «Реал» — одна из ступеней, которая поможет найти подходящий университет и свою команду в будущем», — приводит слова игрока «Обозрение».

Егор Амосов — воспитанник самарского баскетбола, самый молодой игрок в истории мужской команды «Самара» и Единой лиги ВТБ. Дебютировал в основном составе в 15 лет.

В минувшем сезоне, после отъезда легионеров и ключевых игроков, получил больше игрового времени. За сборную России U20 успел сыграть на международных турнирах в Китае, Иране и Испании. В новом сезоне он будет совмещать баскетбол в Испании с учёбой в 12-м классе.

