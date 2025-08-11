Амосов: мы понимали, что у «Самары» не суперконкурентоспособный состав

17-летний форвард Егор Амосов, ставший самым молодым игроком в истории Единой лиги ВТБ, вспомнил свой дебют за «Самару».

«26 марта 2023 года мне было 15 лет и 61 день. Это была последняя игра сезона при Сергее Базаревиче. Я сыграл 1 минуту 9 секунд. Мы понимали, что у «Самары» не суперконкурентоспособный состав, но в каждой игре выкладывались по максимуму», — сказал Амосов в интервью изданию «Обозрение».

Амосов подписал первый профессиональный контракт с «Самарой» в 14 лет, перейдя во взрослый баскетбол из юношеской команды.

В сезоне-2024/2025 он получил больше игрового времени из-за ухода легионеров и лидеров клуба. За два года он прошёл путь от резервиста до игрока основного состава, а теперь продолжит карьеру в мадридском «Реале».