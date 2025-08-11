Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Амосов: мы понимали, что у «Самары» не суперконкурентоспособный состав

Амосов: мы понимали, что у «Самары» не суперконкурентоспособный состав
Аудио-версия:
Комментарии

17-летний форвард Егор Амосов, ставший самым молодым игроком в истории Единой лиги ВТБ, вспомнил свой дебют за «Самару».

«26 марта 2023 года мне было 15 лет и 61 день. Это была последняя игра сезона при Сергее Базаревиче. Я сыграл 1 минуту 9 секунд. Мы понимали, что у «Самары» не суперконкурентоспособный состав, но в каждой игре выкладывались по максимуму», — сказал Амосов в интервью изданию «Обозрение».

Амосов подписал первый профессиональный контракт с «Самарой» в 14 лет, перейдя во взрослый баскетбол из юношеской команды.

В сезоне-2024/2025 он получил больше игрового времени из-за ухода легионеров и лидеров клуба. За два года он прошёл путь от резервиста до игрока основного состава, а теперь продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Сейчас читают:
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android