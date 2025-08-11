Скидки
Егор Амосов — о переходе в «Реал»: мама не сомневалась нисколько

17-летний баскетболист Егор Амосов рассказал, что семья полностью поддержала его решение продолжить карьеру в мадридском «Реале». Молодой спортсмен отмечает, что такая поддержка важна для него на новом этапе жизни, когда он переезжает в другую страну для развития и обучения.

«Мама не сомневалась нисколько, потому что искренне убеждена, что родитель должен поддерживать ребёнка в его желаниях и стремлениях к достижению целей. Она понимает, что для меня это важное решение и я рассматриваю Испанию как стартовую площадку к дальнейшему выбору и поступлению в университет», — приводит слова Амосова «Самарское обозрение».

Егор Амосов продолжит карьеру в «Реале», где сможет выступать сразу за три команды: юношескую U18, молодежную U22 и основную команду испанской лиги АСВ.

Контракт рассчитан на сезон с возможностью продления. В БК «Самара» он стал самым молодым игроком в истории клуба и Единой лиги ВТБ, дебютировав в 15 лет. Теперь Амосов планирует совмещать профессиональный спорт с учёбой в испанской школе.

