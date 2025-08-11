Егор Амосов: часто слышу, что похож на Луку Дончича в стиле игры

17-летний баскетболист Егор Амосов рассказал о своем любимом игроке и о том, как его сравнивают с известным словенским спортсменом. Амосов отметил, что его часто сравнивают с сербским защитником Лукой Дончичем по стилю, манере игры, скорости и принятию решений.

«У меня любимый игрок — Лука Дончич. Часто слышу, что похож на него в стиле, манере игры, принятии решений, скорости», — приводит слова Егора Амосова «Самарское обозрение».

Егор Амосов — воспитанник самарского баскетбола, в 14 лет подписал профессиональный контракт с БК «Самара» и стал самым молодым игроком в истории клуба и Единой лиги ВТБ.

В 2025 году он продолжит карьеру в мадридском «Реале», рассматривая этот этап как подготовку к дальнейшему профессиональному росту и возможному переходу в американский баскетбол.