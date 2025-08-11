Скидки
Стало известно, почему Адетокунбо пропустил первые матчи сборной Греции перед Евробаскетом

Стало известно, почему Адетокунбо пропустил первые матчи сборной Греции перед Евробаскетом
Звезда греческой сборной по баскетболу Яннис Адетокунбо не принял участия в первых товарищеских матчах перед Евробаскетом-2025 из-за проблем с оплатой страховки. Об этом сообщает Basket News со ссылкой на греческое издание SDNA.

Пока многие игроки НБА уже выступают за свои национальные команды, Адетокунбо остаётся вне игры, так как не оформлена необходимая страховка. Тренер сборной даже не уверен, сыграет ли Адетокунбо 14 августа в товарищеском матче против Черногории в Салониках.

Задержка может быть связана с тем, что клуб «Милуоки Бакс» ожидает завершения возможного обмена игрока. Если же Адетокунбо перейдёт в другую команду, договорённость о страховке будет оформляться уже с новым клубом. Ожидается, что ситуация разрешится в ближайшие 10 дней. При этом Греческая федерация баскетбола пока не дала разъяснений по этому вопросу, что вызывает вопросы у болельщиков.

Сборная Греции уже провела три подготовительных матча к Евробаскету-2025, в которых потерпела два поражения.

