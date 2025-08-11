«У мамы новый парень». Комик объяснил, почему уход Дончича из «Далласа» — личная трагедия

Комик Ральф Барбоса прокомментировал обмен Луки Дончича из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс». По его словам, этот переход стал личной трагедией для болельщиков «Маверикс», в частности для него самого.

— Ты болеешь за «Маверикс». Узнаёшь, что они обменяли Луку. Какие у тебя мысли?

— Первое — поток ругательств, куча недобрых слов в адрес нового владельца. А потом слёзы. Ведь он же сам не хотел уходить. Это как если у твоей мамы появляется новый парень, который тебе реально нравится, а она его бросает или изменяет ему. Думаешь: «Ну вот, наконец-то у нас появился свой человек». Он хотел остаться. А ещё хуже оттого, что я терпеть не могу «Лейкерс». Из всех вариантов — именно «Лейкерс»? Это ужасно. Это как если твоя девушка начнёт встречаться с твоим заклятым врагом. Просто больно, — рассказал Барбоса на YouTube-канале Club Shay Shay.

Лука Дончич был лидером «Далласа» и одним из главных игроков команды. Обмен произошёл в середине сезона-2024/2025 и вызвал широкий резонанс среди болельщиков. Несмотря на то что «Маверикс» получили в обмен Энтони Дэвиса и других игроков, это не компенсировало потерю звезды.

Для «Лейкерс» же Лука стал важным усилением — он помог команде занять высокое место в Западной конференции и выступить в плей-офф. В июле 2025 года Дончич подписал с «Лейкерс» новый трёхлетний контракт.