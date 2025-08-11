Скидки
Главная Баскетбол Новости

Тайриз Райс: некоторые клубы Евролиги подписывают игроков только за факт игры в НБА

Бывший чемпион Евролиги Тайриз Райс высказался о трансферах в Евролиге этого лета. По его мнению, некоторые клубы подписывают игроков не по спортивным качествам, а лишь потому, что они выступали в НБА.

«Некоторые команды Евролиги подписывают парней только потому, что они играли в НБА. Происходит изменение — больше внимания уделяется рекламе и развлечениям, меньше — самой игре и победам. Зато, наверное, растут продажи», — пишет Райс на своей странице в социальной сети.

Тайриз Райс стал чемпионом Евролиги в 2014 году и хорошо знаком с ситуацией на рынке европейского баскетбола. Этим летом в Евролигу перешли несколько известных игроков из НБА, что вызвало большой интерес в баскетбольном сообществе.

