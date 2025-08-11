«В 18 он был уже взрослым мужиком». Экс-игрок НБА раскрыл секрет Леброна Джеймса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Донатас Мотеюнас рассказал о том, как непросто молодым спортсменам адаптироваться в НБА и почему американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказался исключением. По его словам, большинство новичков не бывают по-настоящему готовы к уровню лиги, но Джеймс уже в 18–19 лет выглядел и вёл себя как взрослый игрок.

«Честно говоря, там почти никто не бывает по-настоящему готов. Ну разве что, может, единицы. Даже те ребята, что считались лучшими, на самом деле не были готовы. Единственный, кто был готов на все сто, — это Леброн Джеймс. В 18–19 лет он уже был взрослым мужиком, выглядел зрело. Американцы вообще другие: их тела развиваются гораздо быстрее, чем у нас, европейцев.

Я сам точно не был готов. Когда приехал в Штаты, понял: ты для них никто. Им всё равно. У них уже есть свои Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук, Кевин Дюрант. Понимаешь? Ты не приезжаешь туда, чтобы сразу стать «тем самым парнем». Тебе предстоит самому понять, кем ты можешь быть.

И вот что самое удивительное: если ты найдёшь хотя бы одну вещь, которую умеешь делать лучше всех, у тебя будет долгая и успешная карьера в НБА. Нужно только понять, что это за вещь», — сказал Мотеюнас в подкасте на YouTube-канале Михала Виньярчика.

Леброн Джеймс — один из самых известных и успешных баскетболистов в истории НБА, дебютировавший в лиге в 18 лет.