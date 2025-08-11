Джамал Кроуфорд сравнил уроки Джордана и Вембаньямы, объясняя цель работы с молодёжью

Бывший баскетболист Джамал Кроуфорд рассказал о влиянии легенды НБА Майкла Джордана на свою карьеру и объяснил, почему для него важно работать с молодыми игроками. По его словам, тренировки с легендарным Джорданом и молодым форвардом Виктором Вембаньямой стали важным опытом, который он теперь передаёт дальше.

«Тот рывок в моей карьере случился благодаря Майклу Джордану. Я встретил его в зале, он тогда готовился к возвращению в «Вашингтон Уизардс», хотя я об этом не знал. Было шесть утра, он уже тренировался. Я стоял и думал: «Не могу поверить… это Майкл Джордан». А он сказал мне: «Чувак, мне всегда нравилась твоя игра». Тогда я подумал: «Чёрт, мой отец был прав!» Он предложил: «Можем потренироваться вместе этим летом».

Я побывал в зале с Вембаньямой, я побывал в зале с Майклом Джорданом… С кем ещё можно пройти такой путь? Для меня это сделали Даг Кристи и Гэри Пэйтон — я знаю, какой это даёт эффект. Та встреча зажгла во мне огонь. Если кто-то сделал это для меня, я сделаю то же для каждого парня, даже если мы и не знакомы.

Смешно, но я видел комментарии: «А что он делает с Кроуфордом?» А ведь чаще всего мы работали над ногами. Я хотел показать, что правильная работа ног сработает в любой ситуации», — сказал Кроуфорд в эфире шоу Baseline Banter.

Джамал Кроуфорд — профессиональный баскетболист с более чем 20-летним опытом выступлений в НБА.