БК «Парма» сменил название

Баскетбольный клуб «Парма» из Перми изменил название на «БЕТСИТИ Парма» в рамках нового спонсорского соглашения с букмекерской компанией. Контракт рассчитан на три года, сообщил телеграм-канал БЕТСИТИ.

Согласно условиям соглашения, фирменный стиль букмекера появится на форме игроков, в оформлении арены УДС «Молот» и на логотипе клуба. «Парма» — двукратный обладатель Кубка России по баскетболу. Домашние матчи команда проводит в Перми.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ «Парма» продемонстрировала стабильный прогресс. Команда завершила регулярный чемпионат в верхней части таблицы.