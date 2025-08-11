Скидки
Главная Баскетбол Новости

Даниэль Тайс: может быть, я бы не вернулся в Европу, если бы Спанулис не позвонил

Комментарии

Немецкий баскетболист Даниэль Тайс рассказал, что решение вернуться из НБА в Европу и подписать контракт с «Монако» во многом было связано с предложением тренера Василиса Спанулиса.

«Да, у меня было предложение от «Панатинаикоса». Но я уже разговаривал со Спанулисом до этого. Мы познакомились 6–7 лет назад в Греции через моего бывшего партнёра по команде Никоса Зиса, который его близкий друг. Может быть, я бы и не вернулся в Европу, если бы он мне не позвонил», — приводит слова Тайса Eurohoops.

31-летний Тайс выступал в НБА с 2017 года, сменив шесть клубов, включая «Бостон Селтикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Перед возвращением в Европу он получил предложение от «Нью-Йорк Никс», но отказался, опасаясь остаться без игровой практики.

