«Амкал» планирует пригласить экс-баскетболиста НБА Мозгова для матча Кубка России

«Амкал» планирует пригласить экс-баскетболиста НБА Мозгова для матча Кубка России
Медиафутбольный клуб «Амкал» рассматривает возможность выхода на поле бывшего центрового НБА Тимофея Мозгова в матче второго раунда Кубка России. Рост Мозгова — 216 см, и клуб намерен установить рекорд, выпустив самого высокого футболиста в истории турнира. Об этом сообщил президент команды Герман Эль Класико.

«Хотим побить несколько рекордов, в том числе выпустить самого высокого футболиста. Ведём переговоры с Тимофеем Мозговым», — сказал Герман на YouTube-канале «Амкала».

«Амкал» в первом раунде обыграл «Квант» (3:1), выпустив на поле известных людей не из футбольного мира, включая певца The Limba и стримера Парадеевича. В следующей игре команда встретится с «Калугой» (ориентировочно 19–21 августа). Помимо Мозгова, клуб рассматривает установку рекорда по возрасту футболиста, приглашая Дмитрия Кузнецова и Александра Медведева. Также команда планирует сыграть с самым молодым и самым быстрым игроками и предлагает болельщикам идеи для перформансов.

Российский чемпион НБА: что Овечкин, что Леброн — это ходячие легенды
