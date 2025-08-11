Кенни Аткинсон: пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль

Главный тренер «Кливленда» Кенни Аткинсон рассказал о ходе восстановления разыгрывающего Дариуса Гарлэнда после травмы пальца ноги, полученной в плей-офф, и оценил готовность команды к новому сезону.

«Я не рассчитываю, что Дариус будет полностью готов к тренировочному лагерю. Лучше недооценить, чем переоценить. Мы не будем торопить события. Если придётся начинать сезон без него, это даст нам возможность поэкспериментировать с составом и организацией игры», — приводит слова Эткинсона cleveland.com.

Гарлэнд пропустил 14 дней плей-офф, проведя за это время лишь одну тренировку. Сейчас он сосредоточен на силовой подготовке и пока не может бегать. В случае его отсутствия на старте сезона Аткинсон рассматривает использование на позиции разыгрывающего Донована Митчелла, Лонзо Болла и Крэйга Портера-младшего, а также усиление роли Эвана Мобли в организации атак.