Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кенни Аткинсон: пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль

Кенни Аткинсон: пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кливленда» Кенни Аткинсон рассказал о ходе восстановления разыгрывающего Дариуса Гарлэнда после травмы пальца ноги, полученной в плей-офф, и оценил готовность команды к новому сезону.

«Я не рассчитываю, что Дариус будет полностью готов к тренировочному лагерю. Лучше недооценить, чем переоценить. Мы не будем торопить события. Если придётся начинать сезон без него, это даст нам возможность поэкспериментировать с составом и организацией игры», — приводит слова Эткинсона cleveland.com.

Гарлэнд пропустил 14 дней плей-офф, проведя за это время лишь одну тренировку. Сейчас он сосредоточен на силовой подготовке и пока не может бегать. В случае его отсутствия на старте сезона Аткинсон рассматривает использование на позиции разыгрывающего Донована Митчелла, Лонзо Болла и Крэйга Портера-младшего, а также усиление роли Эвана Мобли в организации атак.

Материалы по теме
Звезда «Кливленда» Гарлэнд выбыл на пять месяцев из-за большого пальца ноги — Чарания
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android