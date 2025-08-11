Скидки
Команда Майкла Джордана поймала 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире

Комментарии

Команда легендарного игрока НБА Майкла Джордана заняла второе место на престижном рыболовном турнире White Marlin Open, который проходил в Оушен-Сити (штат Мэриленд, США). Команда Джордана поймала белого марлина весом 71 фунт (примерно 32,2 кг).

Команда Джордана поймала 32-килограммового белого марлина:

За второе место команда шестикратного чемпиона НБА получила приз в размере $ 389 тыс. Главный приз в размере около $ 3,9 млн достался рыбаку Дэну Гоффу, чей пойманный марлин весил 72 фунта (32,6 кг).

Ранее главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал нынешнего игрока НБА, который по настрою похож на Джордана.

