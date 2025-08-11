Команда Майкла Джордана поймала 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире

Команда легендарного игрока НБА Майкла Джордана заняла второе место на престижном рыболовном турнире White Marlin Open, который проходил в Оушен-Сити (штат Мэриленд, США). Команда Джордана поймала белого марлина весом 71 фунт (примерно 32,2 кг).

За второе место команда шестикратного чемпиона НБА получила приз в размере $ 389 тыс. Главный приз в размере около $ 3,9 млн достался рыбаку Дэну Гоффу, чей пойманный марлин весил 72 фунта (32,6 кг).

