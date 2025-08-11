Названы два иностранных клуба, которые выступят во внутрисезонном турнире ЕЛ — источник

Сербский клуб «Мега» и «Игокея» (Босния и Герцеговина) станут участниками внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ. Об этом информирует Meridian Sport. Обе команды выступают в Адриатической лиге.

Сообщается также, что формат внутрисезонного турнира предполагает участие восьми клубов, которые будут разделены на две группы. Каждый будет играть с каждым дома и на выезде. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в финал четырёх.

Ранее отмечалось, что матчи состоятся с октября 2025 года по март 2026 года. Шесть оставшихся клубов, которые выступят в соревнованиях, будут из России. Новый Кубок станет пилотным проектом, во время которого Единая лига совместно с партнёром реализует новые маркетинговые инструменты.

