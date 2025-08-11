Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы два иностранных клуба, которые выступят во внутрисезонном турнире ЕЛ — источник

Названы два иностранных клуба, которые выступят во внутрисезонном турнире ЕЛ — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский клуб «Мега» и «Игокея» (Босния и Герцеговина) станут участниками внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ. Об этом информирует Meridian Sport. Обе команды выступают в Адриатической лиге.

Сообщается также, что формат внутрисезонного турнира предполагает участие восьми клубов, которые будут разделены на две группы. Каждый будет играть с каждым дома и на выезде. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в финал четырёх.

Ранее отмечалось, что матчи состоятся с октября 2025 года по март 2026 года. Шесть оставшихся клубов, которые выступят в соревнованиях, будут из России. Новый Кубок станет пилотным проектом, во время которого Единая лига совместно с партнёром реализует новые маркетинговые инструменты.

Материалы по теме
Алексею Шведу пришло время завершить карьеру в баскетболе? Опрос
Алексею Шведу пришло время завершить карьеру в баскетболе? Опрос

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android