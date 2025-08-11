Скидки
«Предстоит доказать». Эксперт высказался о Егоре Дёмине перед его дебютом в НБА

Обозреватель авторитетного издания USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о новичке «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, который был выбран командой под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

«Дёмин на время притушил разговоры о своих проблемах с броском с дистанции, однако ему всё ещё предстоит доказать, что он способен справляться с этой задачей, особенно если в следующем сезоне он будет стартовым разыгрывающим. Дёмин входит в драфт-класс Бруклина 2025 года, где каждому игроку необходимо показать, что их умение бросать со временем подтянется к остальным аспектам игры — по крайней мере, до того уровня, чтобы главный тренер Жорди Фернандес мог доверять им выполнять эти броски в регулярном сезоне», – говорится в материале журналиста.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА:

