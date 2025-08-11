Полиция Нью-Йорка объявила в розыск мужчину по делу о секс-игрушке на игре WNBA

Полиция Нью-Йорка начала поиск мужчины, который может стоять за одним из недавних громких инцидентов с секс-игрушками на матчах женской НБА (WNBA), информирует Crime Stoppers. Ранее сразу несколько игр WNBA прерывались после того, как с трибун на паркет выбрасывали игрушки. По данным источника, мужчина, которого объявили в розыск, мог бросить секс-игрушку, попавшую в 12-летнюю девочку-подростка.

Фото: https://x.com/NYPDTips

Сообщается, что после того, как игрушка попала в девочку, та начала громко кричать, чем привлекла внимание болельщиков поблизости и на соседних рядах.

Ранее полиция уже арестовала двух мужчин по подозрению в разбрасывании секс-игрушек на матчах женской НБА.

Недавно ответственность за скандальные акции взяла на себя некая криптовалютная группа.

Материалы по теме Обнародован скандальный замысел группы, причастной к провокациям с секс-игрушками в WNBA

Игроков WNBA не пустили в ночной клуб после Матча всех звёзд: