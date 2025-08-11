Скидки
«Другой уровень». Эксперт предупредил Егора Дёмина перед его дебютом в НБА

«Другой уровень». Эксперт предупредил Егора Дёмина перед его дебютом в НБА
Обозреватель авторитетного издания USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил выступление россиянина Егора Дёмина в Летней лиге НБА. Дёмин является игроком «Бруклин Нетс», выбравшего его под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

«Дёмин получил шанс проявить себя в матчах с типичными соперниками по Летней лиге НБА, однако настоящие игры регулярного чемпионата — это уже совсем другой уровень. Тем не менее Дёмин продемонстрировал уверенность, беря на себя те броски, которые, скорее всего, будут у него появляться благодаря вниманию к таким игрокам, как Майкл Портер-младший и Кэмерон Томас (если он подпишет новый контракт с командой)», — говорится в материале журналиста.

«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА
Эксклюзив
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА

Егор Дёмин прошёл сканирование для игры NBA 2k26:

