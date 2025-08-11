«Моё лицо опухло». Экс-жена Скотти Пиппена высказалась о плазмотерапии

Ларса Пиппен, бывшая жена шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппена, заявила, что прошла PRP-терапию. Ранее женщина появилась в передаче Good Night New York, где привлекла внимание к своему внешнему виду. Многие зрители обратили внимание, что лицо Ларсы стало одутловатым, а губы – чрезмерно пухлыми.

Фото: Michael Simon/Getty Images

«Я действительно прошла PRP-терапию, и у меня была аллергическая реакция на PRP, о чём я даже не подозревала. Моё лицо немного опухло», — сказала Пиппен на своей странице в социальных сетях.

Суть PRP-терапии (плазмотерапии) заключается во введении плазмы пациента, обогащённой тромбоцитами, в определённую часть тела. Это позволяет стимулировать клеточный рост и ускоряет восстановление тканей.

Скотти Пиппен затроллил арбитра и спрятал мяч во время игры: