Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Моё лицо опухло». Экс-жена Скотти Пиппена высказалась о плазмотерапии

«Моё лицо опухло». Экс-жена Скотти Пиппена высказалась о плазмотерапии
Аудио-версия:
Комментарии

Ларса Пиппен, бывшая жена шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппена, заявила, что прошла PRP-терапию. Ранее женщина появилась в передаче Good Night New York, где привлекла внимание к своему внешнему виду. Многие зрители обратили внимание, что лицо Ларсы стало одутловатым, а губы – чрезмерно пухлыми.

Фото: Michael Simon/Getty Images

«Я действительно прошла PRP-терапию, и у меня была аллергическая реакция на PRP, о чём я даже не подозревала. Моё лицо немного опухло», — сказала Пиппен на своей странице в социальных сетях.

Суть PRP-терапии (плазмотерапии) заключается во введении плазмы пациента, обогащённой тромбоцитами, в определённую часть тела. Это позволяет стимулировать клеточный рост и ускоряет восстановление тканей.

Материалы по теме
Фото
«Ботокс». Хирург — об экс-жене Скотти Пиппена, появившейся на ТВ с одутловатым лицом

Скотти Пиппен затроллил арбитра и спрятал мяч во время игры:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android